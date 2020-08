Lavoro, Castelli: “Strumento organico di sostegno a occupazione” (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – “La pandemia, probabilmente, ha accelerato un processo fisiologico come quello del turnover di milioni di lavoratori. Lo sostenevamo già ai tempi in cui eravamo all’opposizione e ritenevamo importante la creazione di strumenti adatti a far fronte a questo momento. C’è chi raggiunge l’età di pensionamento, chi viene coinvolto nel cambio di processi produttivi, chi fa parte di filiere che risentono delle variazioni annuali del PIL o chi, per altre cause, è chiamato ad un ricambio. Per un recente studio di Unioncamere si tratta di 2,5 milioni di lavoratori da sostituire nei prossimi 5 anni”. Lo scrive in un post su Facebook il Viceministro dell’Economia Laura Castelli. “Lavoratori e imprese vanno accompagnati in questo processo, economico e sociale – scrive – che ... Leggi su quifinanza

