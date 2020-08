La sorella di Trump: “è crudele e bugiardo” (Di martedì 25 agosto 2020) Sono parole molto forti quelle pronunciate dalla sorella di Donald Trump. L’attuale inquilino della Casa Bianca, è un essere “crudele”, “bugiardo” e privo di principi, questo è quanto avrebbe detto la donna in segreto, che doveva rimanere privata. Ma così non è stato e la conversazione è stata riportata in seguito dal Washington Post. “I suoi dannati tweet e le sue bugie”Maryanne Trump Barry ha attaccato in particolar modo la politica migratoria messa in atto dal presidente, che ha portato alla separazione dei bambini dai loro genitori, inviandoli ai centri di detenzione. “Tutto quello che vuole è accontentare la sua base elettorale – prosegue – non ha principi, pensa solo ai suoi dannati tweet e dice un sacco di ... Leggi su sbircialanotizia

