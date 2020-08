Kim Jong-un trasferisce alcuni poteri alla sorella: Kim Yo-jong si occuperà di Corea del Sud e Usa (Di martedì 25 agosto 2020) Ha 32 anni, è l’astro nascente del regime di Pyongyang nonché sorella del leader Kim jong-un, sul cui stato di salute emergono spesso indiscrezioni e rumors non confermati dal regime. Proprio a lei, Kim Yo-jong sono state affidate le deleghe per il controllo il dipartimento Organizzazione e orientamento del Comitato centrale, un’unità chiave del Partito dei Lavoratori essendo responsabile degli affari con la Corea del Sud e gli Usa. La notizia, riferita dal ministro della Difesa sudCoreano Jeong Kyeong-doo, arriva all’indomani dalla rivelazione secondo cui Kim sarebbe in coma e, dunque, la sua successione sarebbe stata avviata. In audizione parlamentare, Jeong ha rilevato che è consolidata l’opinione ... Leggi su ilfattoquotidiano

