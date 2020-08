Joao Pedro – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di martedì 25 agosto 2020) Joao Pedro Attaccante brasiliano del Cagliari. Attaccante versatile, abile nel dribbling e fiuto del gol. Ottimo rigorista (15 su 17) Carriera e Statistiche – Joao Pedro Cresciuto nell’Atletico Mineiro, il 30 agosto 2010 passa al Palermo. Esordisce il 16 settembre in Europa League mentre il 16 gennaio 2011 esordisce in Serie A. Il 29 gennaio 2011 il Palermo lo cede in prestito ai Vitória Guimarães ed esordisce il 6 febbraio Finito il prestito fa ritorno al Palermo, che il 19 agosto lo cede con la stessa formula al Peñarol. Nel campionato 2011/2012 gioca 15 partite con 6 reti e 8 gare della Coppa Libertadores con un gol realizzato. Il 4 luglio 2012 viene tesserato dal Desportivo Brasil e il giorno successivo passa in prestito ... Leggi su giornal

