Inter, oltre a Conte confermati Marotta e Ausilio (Di martedì 25 agosto 2020) In casa Inter si è giunti a una decisione volta alla continuità: confermati anche Marotta e Ausilio La conferma sembrava difficile, è invece Antonio Conte e Steven Zhang hanno trovato un punto d’incontro per permettere all’allenatore di proseguire la sua avventura all’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre al tecnico anche Beppe Marotta e Piero Ausilio, il direttore sportivo sembrava vicino all’addio, sono stati confermati. I nerazzurri, così, resteranno immutati nei loro ruoli di vertice. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Oltre alla permanenza di #Conte, confermati anche #Marotta e #Ausilio - Sport_Mediaset : #Inter: #Conte resta sulla panchina nerazzurra. Incontro con #Zhang durato oltre tre ore: 'Messe le basi per il fut… - persemprecalcio : @Vatenerazzurro1 ?????? Il matrimonio tra #Conte e l'#Inter continua. Vediamo cosa aspettarsi da queste nuova stagion… - delca_it : Dopo un vertice durato oltre 3 ore, A. #Conte ha deciso di confermare Steven #Zhang alla presidenza dell'Inter,di d… - persemprecalcio : @it_inter ?????? Il matrimonio tra #Conte e l'#Inter continua. Vediamo cosa aspettarsi da queste nuova stagione, nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter oltre

16.27 - Oltre a Conte e Zhang sono presenti anche Marotta ... 13.00 - Piero Ausilio ha appena lasciato la sede dell'Inter, in precedenza era toccato a Beppe Marotta andare via. A pochi giorni dalla ...Oltre ad essere un giocatore molto ordinato in campo ... Caratteristiche che hanno attirato l'attenzione del Barcellona, in forte pressing per riuscire a strapparlo all'Inter. Valore di mercato: 64 ...