Flavio Briatore positivo al Covid, l’imprenditore ricoverato a Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Mentre il numero di dipendenti del Billionaire di Porto Cervo positivi al Covid19 sale a 58 arriva la notizia del ricovero per Covid di Flavio Briatore, che del locale sardo è il proprietario. La news è una esclusiva de L’Espresso che rivela “Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. L’imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese lunedì. Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite “serie”“. Il nome di Flavio Briatore era girato insistentemente nei giorni scorsi a causa di una polemica col sindaco di Arzachena e contro il ... Leggi su tvzap.kataweb

