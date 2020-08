Federica Panicucci pronta a tornare in tv: quando riparte Mattino Cinque (Di martedì 25 agosto 2020) Federica Panicucci è pronta a tornare in tv al timone del suo programma Mattino Cinque. La conduttrice, dopo una lunga pausa a causa dell’emergenza sanitaria, era riapparsa sul piccolo schermo a inizio maggio, ma sua permanenza era durata poco: la Panicucci infatti aveva salutato nuovamente i telespettatori dopo un mese, per concedersi il meritato riposo in vista della pausa estiva. Federica, dopo aver trascorso le vacanze con il suo compagno Marco Bacini, tornerà alla conduzione di Mattino Cinque il 7 settembre, inaugurando la dodicesima stagione del programma. Per tutti questi anni la presentatrice è stata presenza fissa della trasmissione, mentre la sua spalla maschile è ... Leggi su dilei

bubinoblog : FEDERICA PANICUCCI: TORNO IN TV CON MATTINO 5, DURANTE IL LOCKDOWN MEDIASET HA FATTO LA DIFFERENZA - GHERARDIMAURO1 : RT @ilgiornale: La conduttrice al dodicesimo anno di Mattino Cinque: «Con Celentano fui presa dal panico» - ilgiornale : La conduttrice al dodicesimo anno di Mattino Cinque: «Con Celentano fui presa dal panico» - gossipblogit : Federica Panicucci: 'Il matrimonio con Marco Bacini sarebbe il coronamento di un'unione profonda' - toysblogit : Federica Panicucci: 'Il matrimonio con Marco Bacini sarebbe il coronamento di un'unione… -