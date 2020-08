Covid, l’infettivologo Galli sui nuovi contagi: “Nulla di paragonabile alla prima ondata” (Di martedì 25 agosto 2020) Covid nuovi contagi, “rispetto alla prima grande ondata” di Covid-19, “non c’è nulla di paragonabile: c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati”. Lo afferma Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, in un’intervista al Corriere della Sera, precisando che “i nuovi contagi riguardano soprattutto i giovani che raramente vanno incontro a una malattia grave. Anzi, spesso sono asintomatici. >> Covid, il bollettino del 24 agosto 2020: terapie intensive in calo “nuovi ... Leggi su urbanpost

