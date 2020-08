Covid-19, in calo i nuovi positivi, 878, ma un leggero aumento dei ricoveri (Di martedì 25 agosto 2020) Rallenta ancora la crescita dei contagi da coronavirus dopo l'aumento degli ultimi giorni: nelle scorse 24 ore i nuovi casi sono stati 878 contro i 953 rilevati lunedì, mentre le nuove vittime sono 4, ... Leggi su globalist

MediasetTgcom24 : Covid, Pil tedesco in calo del 9,7% nel secondo trimestre #Germania - Agenzia_Ansa : In calo lunedì i contagi in Italia: 953 contro i 1.210 del giorno precedente. Trovati altri 52 casi positivi al Co… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - fcolarieti : Migliora la curva. Nuovi contagi ancora in calo. Sono 878 quelli isolati nelle ultime 24 ore. Solo il Molise è Covi… - aranciaverde : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calo Contagi in calo, sono 878. Nel Trevigiano 182 positivi in un'azienda di carni Avvenire Flavio Briatore ricoverato per Covid: "Condizioni serie". Salgono a 63 i casi positivi al Billionaire

Flavio Briatore ha contratto il coronavirus. L’imprenditore sarebbe ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite all'ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni sarebbero serie. E' ...

Coronavirus: 11 i positivi nelle Marche, 1 in provincia di Ascoli

1' di lettura 25/08/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1364 tamponi: 850 nel percorso nuove diagnosi e 514 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percors ...

Flavio Briatore ha contratto il coronavirus. L’imprenditore sarebbe ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite all'ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni sarebbero serie. E' ...1' di lettura 25/08/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1364 tamponi: 850 nel percorso nuove diagnosi e 514 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percors ...