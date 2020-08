Coronavirus, Federico Fashion Style positivo: chiuso uno dei saloni (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, Federico Fashion Style è risultato positivo: chiuso il salone ad Anzio per la sanificazione e tamponi per tutti i dipendenti Coronavirus, anche Federico Lauri (più noto come Federico Fashion Style) è risultato positivo, lo ha annunciato lui stesso in una diretta su Instagram. Il contagio è avvenuto in Sardegna dove si era recato per trascorrere le vacanze. chiuso il salone ad Anzio per consentire la sanificazione degli spazi e tamponi per tutti i dipendenti. Resteranno regolarmente aperti invece i saloni di Roma e Milano dove il parrucchiere dei personaggi noti non si recava da un ... Leggi su bloglive

