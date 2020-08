Coronavirus, come leggere e interpretare i dati delle ultime settimane (Di martedì 25 agosto 2020) (foto: Patcharanan Worrapatchareeroj/Getty Images)Lo si è capito già dalla fine di febbraio: l’interpretazione dei dati dell’epidemia di Covid-19 in Italia è ben più complessa di quella che risulta da una semplice lettura acritica dei dati del bollettino quotidiano fornito dalla Protezione civile. Al di là delle fluttuazioni giornaliere, che sono frutto di disomogeneità nella raccolta dei dati (con il tipico calo del lunedì) più che di un vero effetto della pandemia, il tema è da un lato concentrarsi sull’andamento tendenziale dei dati, e dall’altro valutare quali informazioni siano davvero indicative per valutare la situazione, e quali meno. Anticipiamo subito la conclusione: la curva dei nuovi casi positivi e ... Leggi su wired

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - RegLombardia : Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio. Ricordiamo che… - fattoquotidiano : Coronavirus e negazionisti, i leghisti divisi come Zaia e Salvini. Le “tose” del governatore: “Ho visto la bestia i… - walterwhiteITA : Coronavirus, come leggere e interpretare i dati delle ultime settimane - Fredericknapoli : Coronavirus e negazionisti, i leghisti divisi come Zaia e Salvini. Le “tose” del governatore: “Ho visto la bestia i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Coronavirus, Alberto Mantovani: «Il virus non è diventato più gentile, gli antivirali possono essere dannosi»

Capita anche a scienziati italiani di fama internazionale, e non solo al popolo dei giovani frequentatori di discoteche, di trascorrere qualche giorno di vacanza in Grecia: raggiungiamo al telefono Al ...

Fondo Formazione Casalinghe Quegli spiccioli offensivi

«Io non ero né zitella né moglie. Ero Clara. Ho cercato di essere un’intellettuale autonoma e resistente» così Clara Gallini si definisce e si racconta nel suo ultimo libro. Né zitelle né mogli siamo ...

Capita anche a scienziati italiani di fama internazionale, e non solo al popolo dei giovani frequentatori di discoteche, di trascorrere qualche giorno di vacanza in Grecia: raggiungiamo al telefono Al ...«Io non ero né zitella né moglie. Ero Clara. Ho cercato di essere un’intellettuale autonoma e resistente» così Clara Gallini si definisce e si racconta nel suo ultimo libro. Né zitelle né mogli siamo ...