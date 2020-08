Bergamo sbarca in montagna On The Road in azione a Livigno (Di martedì 25 agosto 2020) Nei loro panni fino al 30 agosto 2020. A Livigno sul campo, anche per contrastare incidenti sulla strada e in montagna, insieme ad altre Forze dell’ordine. L’iniziativa promossa dal Comune e dall’associazione socio educativa di Bergamo, la provincia più colpita dalla pandemia. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sbarca Bergamo sbarca in montagna On The Road in azione a Livigno L'Eco di Bergamo Covid, Otto giorni per il tampone: controlli inutili a Malpensa

Atterri a Milano Malpensa dopo la vacanza in uno dei paesi a rischio Covid e l’azienda sanitaria locale ti dà tempo fino a 8 giorni per fare il test e sapere se sei stato infettato o no. Nel frattempo ...

Violi (M5s): “Tamponi all’ospedale in Fiera? Una lezione per Fontana & Co”

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, il bergamasco Dario Violi critica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare Giulio Gallera sulla gestione dei ri ...

