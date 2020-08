Ad un matrimonio Covid contagia quasi tutti gli invitati e c’è una vittima (Di martedì 25 agosto 2020) invitati contagiati matrimonio Covid. Una cerimonia nuziale dove probabilmente le norme non sono state rispettate presenta un tragico bilancio. Un matrimonio che avrebbe dovuto rappresentare un momento di gioia per i due sposi, per le rispettive famiglie e per tutti gli invitati, finisce malissimo. Avviene negli Stati Uniti, con ben 56 persone contagiate dal Covid … L'articolo Ad un matrimonio Covid contagia quasi tutti gli invitati e c’è una vittima è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

