Un’altra stagione di Vis a Vis dopo il deludente L’Oasi? La risposta di Najwa Nimri è categorica (Di lunedì 24 agosto 2020) dopo l'operazione spin-off che ha deluso un po' tutti e ha dato un'amara ma definitiva conclusione alla saga, l'idea di un'altra stagione di Vis a Vis per porre rimedio ad un finale contestato e divisivo ha iniziato a circolare in rete tra gli affezionati alla serie originale. L'ipotesi non è al momento sul tavolo, è piuttosto un auspicio del pubblico che non ha speranze di avverarsi: il creatore di Vis a Vis Ivan Escobar ha ribadito a più riprese che non vi saranno altre stagioni né altri spin-off della serie dopo gli otto episodi de L'Oasi, arrivati su Netflix il 31 luglio scorso. Ma l'idea di una prosecuzione della saga carceraria ha stuzzicato anche la curiosità del cast: l'attrice Itziar Castro, interprete di Goya nella terza e quarta stagione oltre che nello spin-off, ... Leggi su optimagazine

bianca_caimi : RT @Bubu_Inter: Finisce questa stagione travagliata, sperando di non viverne un'altra così, ma poter tornare a gioire o arrabbiarci per il… - eia58 : RT @Bubu_Inter: Finisce questa stagione travagliata, sperando di non viverne un'altra così, ma poter tornare a gioire o arrabbiarci per il… - Tortoli1953 : In attesa dell'inizio ufficiale della stagione, che prenderà il via oggi con il primo giorno di preparazione presso… - not_Jaywilliams : @supernoci @luka7doncic Maronna, non ci voglio nemmeno pensare. Se non mandano via quello li, ci condannano ad un'a… - a_galante_1986 : @MilanNewsit Bene! Oh ma un minimo di mercato lo facciamo o no? Ibra chissà....aurier no Thiago no chiesa no vlaovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’altra stagione Trump, le registrazioni della sorella: «Si fece sostituire da un’altra persona all’esame di ammissione al... Corriere della Sera