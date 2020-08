“Trovata in una vasca di ghiaccio”. Francesca muore a 24 anni dopo una festa a casa: è giallo (Di lunedì 24 agosto 2020) Una ragazza di 24 anni, Francesca Manfredi, è stata trovata senza vita a Brescia, nel centro storico. A chiamare i soccorsi sarebbero stati degli amici che erano con lei e che per tutta la giornata sono stati interrogati dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato. La giovane purtroppo era già morta quando sono arrivati i soccorsi e ora si cerca di fare chiarezza su quali possano essere state le cause del decesso. Francesca Manfredi viveva nell’appartamento in cui è stata trovata morta, di propietà della madre. Il sabato sera ci sarebbe stata una festa alla quale aveva invitato diversi amici. La polizia ha trovato alcol e droga all’interno dell’appartamento e potrebbero essere stati proprio quelli la causa della morte della 24enne.



