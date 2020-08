Thiago Silva fa chiarezza: "Non è vero che ho firmato con la Fiorentina, ci sono tanti club" (Di lunedì 24 agosto 2020) Thiago Silva chiude l'esperienza al PSG con un ko in finale Champions ed esprime tutta la sua delusione a Sky. "Se dico che non mi dispiace andar via così. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : 'E' stata la mia ultima partita con il #PSG. Ho sognato con questa #UCL, ho dato tutto ma adesso devo cercare un'al… - TuttoMercatoWeb : L'annuncio definitivo di Thiago Silva: 'E' stata la mia ultima al PSG. Voglio giocare altri 3-4 anni' - DiMarzio : Continuano i contatti fra la #Fiorentina e #ThiagoSilva. Sondaggio dei viola per #Linetty - gustatore : Steve Counz ha detto che Thiago Silva (anni 36) deve farsi due anni di Chelsea per poi tornare al Milan a 38 anni,… - tuttonapoli : Thiago Silva fa chiarezza: 'Non è vero che ho firmato con la Fiorentina, ci sono tanti club' -