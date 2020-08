The Elder Scrolls Online: Stonethorn, dungeon e miglioramenti dell’ultima patch 27 (Di lunedì 24 agosto 2020) Da oggi potrete affrontare su PC e Google Stadia i due nuovissimi dungeon di The Elder Scrolls Online: Stonethorn, vediamo i contenuti della patch 27 La narrativa introdotta con The Elder Scrolls Online è forse uno dei suoi maggiori punti di forza, assieme all’interessante costruzione ed espansione del mondo. Nell’ultima grossa espansione Greymoor, abbiamo potuto visitare nuovamente parte della gelida terra di Skyrim, da noi recensita, tra cui la meravigliosa Solitude. Ora ci apprestiamo a poter giocare un’altro aggiornamento. Parte dell’avventura annuale di The Elder Scrolls Online, Cuore oscuro di Skyrim, il DLC dungeon ... Leggi su tuttotek

Tess_blue815 : RT @a_saba78: C’è un posto sicuro a questo mondo? In un giardino no. Nemmeno nel Giardino dell’Eden. #VersiPerMe Cassian #RiskySummer ??… - Console_Tribe : The Elder Scrolls Online Stonethorn, il Cuore oscuro di Skyrim continua con due nuovi dungeon -… - SerialGamerITA : The Elder Scrolls Online: il Cuore oscuro di Skyrim continua con due nuovi dungeon e altro su PC, Stadia #bethesda - marekingu : RT @angelicadisogno: - JustNerd_IT : Quando esce The Elder Scrolls 6? Il gioco è ancora molto lontano e la conferma arriva da #Bethesda - Leggi l'artico… -