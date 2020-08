Tegola per Trump: la sua consigliera Kellyanne Conway via dalla Casa Bianca (Di lunedì 24 agosto 2020) Un colpo a sorpresa segno delle tensioni che ci sono alla Casa Bianca e nello staff del presidente xenofobo. Kellyanne Conway, consigliera tra le più ascoltate dal presidente Donald Trump, ha ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per PSG-Bayern Monaco 0-0, tegola per i bavaresi: infortunio per Boateng, dentro Süle TUTTO mercato WEB FOTO e VIDEO. Spogliatoi allagati, smottamenti e raffiche di vento. Pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco a Isera per il maltempo

ISERA. Giornata di lavoro a Isera per i danni causata da una rapida e fortissima ondata di maltempo. Una conseguenza sono anche alcuni ritardi sulle tratte ferroviarie con ritardi di circa mezz'ora.

L’uccellino e l’immigrato… Parabola sull’immigrazione devastante. E l’esemplificativo caso Musumeci

L’ira di Musumeci è scoppiata domenica 23 agosto 2020. Il Governatore della Sicilia firma l’ordinanza: «Via i migranti dalla Sicilia entro domani». «Chiudo subito in Sicilia tutti gli hotspot per i mi ...

