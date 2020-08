Solidarietà ai veronesi ma “i concittadini nazifascisti riflettano sul significato del karma”: è polemica (Di lunedì 24 agosto 2020) Sta facendo parecchio discutere il post di stamani dell’inviato di Repubblica Paolo Berizzi che – attraverso un post su Twitter – ha mandato un messaggio di solidarietà ai veronesi in relazione al terribile nubifragio che ha colpito ieri la città veneta. LEGGI ANCHE => Alluvione lampo sconvolge Verona: strade coperte di grandine, alberi sradicati Sono vicino … L'articolo Solidarietà ai veronesi ma “i concittadini nazifascisti riflettano sul significato del karma”: è polemica NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

AngeloCiocca : Ma io dico: ma si può? Da un giornalista di #Repubblica !!! Ma qualcuno a sinistra, non dice niente? Solidarietà ai… - augussori : Un illuminato (e di sinistra) giornalista di Repubblica indirizza insulti vergognosi ai cittadini di #Verona, colpi… - Efisio31251859 : RT @Mcclane272: @PBerizzi Le frustrazioni di una vita da sottomesso, umiliato in ogni dove, hanno preso il sopravvento sull essere pensante… - mauriziomao89 : ? Solidarietà e vicinanza ai #veneti colpiti dalla straordinaria ondata di maltempo di oggi in particolare agli ami… - alemacchiavell1 : RT @Graziella2201: @PBerizzi @ninabecks1 Una vaccata peggiore non la potevi scrivere te lo dico da convinta elettrice di sinistra. Ti dovre… -

Ultime Notizie dalla rete : Solidarietà veronesi Paolo Conte, il Leone: «Mai fatto psicanalisi: “ghe pensi mi”» Corriere della Sera