Scuola, D’Amato avverte: “Istituti chiusi in caso di positività” (Di lunedì 24 agosto 2020) Resta caldo il tema Scuola, con l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, che annuncia la chiusura degli istituti in caso di positività. Manca al rientro a Scuola degli studenti italiani, ma le incognite non sono poche, specialmente per Alessio D’Amato. L’assessore alla sanità della Regione Lazio è infatti preoccupato per i casi di … L'articolo Scuola, D’Amato avverte: “Istituti chiusi in caso di positività” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : #Scuola, D'Amato: 'In caso di positività istituti chiusi' - alesmari8 : RT @Adnkronos: #Scuola, D'Amato: 'In caso di positività istituti chiusi' - brasca_davide : RT @Adnkronos: #Scuola, D'Amato: 'In caso di positività istituti chiusi' - Notiziedi_it : Coronavirus, D’Amato: unità speciali a scuola. Con positivi, si chiude - willycuba65 : RT @Adnkronos: #Scuola, D'Amato: 'In caso di positività istituti chiusi' -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola D’Amato Maddaloni, il prof. Luigi Ceci va in pensione dopo una vita spesa per l'insegnamento e la Musica l'eco di caserta