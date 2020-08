Robin Gosens – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di lunedì 24 agosto 2020) Robin Gosens Centrocampista esterno dell’Atalanta. Giocatore che può svolgere tutti i ruoli da esterno, dotato di buona tecnica e gran corsa. Carriera e Statistiche Gosens inizia nel 2012 alle giovanili del Vitesse. Il 13 agosto 2013 stipula il suo primo contratto da professionista con il Vitesse Il 14 gennaio 2014 viene mandato in prestito al Dordrecht e tre giorni dopo fa il suo esordio nel calcio professionistico. Il 7 febbraio segna il suo primo goal in Carriera e a fine stagione con 20 presenze il Dordrecht viene promosso in Eredivisie Il 29 maggio 2014 il prestito con il Dordrecht viene rinnovato di un altro anno debuttando in Eredivisie il 9 agosto mentre segna il suo primo goal nella competizione il 20 settembre. Il 4 giugno 2015 il giocatore si ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Robin Gosens Robin Gosens – Ruolo, Carriera e Statistiche Giornal Mercato Inter, nuovo nome per la fascia: occhi puntati su Miguel del Real

In attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte, la dirigenza nerazzurra è sempre al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la squadra. La priorità sarebbe quella di acquistare un nuov ...

Gazzetta - Hateboer potrebbe restare, Gosens via solo per offerte top

Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante la discussa intervista, Hateboer potrebbe restare: l’Atalanta è fiduciosa. L'altro esterno di Gasperini, Robin Gosens, invece, se ne andrà solo in caso di o ...

