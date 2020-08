PUBG Mobile: rivelata la data di lancio della versione 1.0 (Di lunedì 24 agosto 2020) Bluehole ha rivelato la data di lancio della versione 1.0 di PUBG Mobile, aggiungendo qualche informazione sul prossimo torneo mondiale Con un comunicato stampa Bluehole ha rivelato la data di lancio della versione di PUBG Mobile, assieme a qualche informazione sul PMGC, il torneo mondiale che inizierà a novembre e che vedrà sfidare fra loro diversi team di pro player provenienti da Europa, Asia, America, Medioriente e Cina. La data di lancio della versione 1.0 di PUBG Mobile è ufficializzata per l’8 settembre di quest’anno Bluehole ha confermato che ... Leggi su tuttotek

Con un comunicato stampa Bluehole ha rivelato la data di lancio della versione di PUBG Mobile, assieme a qualche informazione sul PMGC, il torneo mondiale che inizierà a novembre e che vedrà sfidare f ...Il buon Dr.DisRespect non perde mai occasione di far discutere. Il popolare streamer, tornato alla ribalta su YouTube Gaming, si è scusato durante una live per aver dichiarato che le persone che gioca ...