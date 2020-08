Nubifragio Verona, Paolo Berizzi nella bufera per il post sulla grandine (Di lunedì 24 agosto 2020) Il giornalista Paolo Berizzi è stato aspramente criticato per il post in cui esprimeva solidarietà ai veronesi per i danni causati dalla grandine. Le immagini della violenta grandinata verificatasi nel veronese hanno scioccato tutta Italia. In soli 10 minuti la grandine ha causato danni alla viabilità, ai mezzi e alle abitazioni e successivamente causato allagamenti … Leggi su viagginews

rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio a Verona: strade allagate e alberi sradicati #verona - GiovanniToti : La capacità di reazione dei veneti rimedierà anche a questo maltempo. Vicino a #Verona, ai veronesi e alle zone col… - Cesare14931834 : RT @Zetaricordi: #Sboarina sindaco #sovranista di #Verona promuoveva qualche tempo fa la raccolta firme per #Uexit . Dopo i danni del nubif… - CaputMundi5 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà di FDI ai cittadini veneti pesantemente colpiti dal violentissimo nubifragio che si è abbattuto oggi sul Ven… -