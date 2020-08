Nubifragio a Verona, Zaia: “Un’autentica tragedia, città in ginocchio. Ho visto persone con le lacrime agli occhi” (Di lunedì 24 agosto 2020) ” È un’autentica tragedia. A Verona alcune parti della città sono totalmente in ginocchio. Ho visto persone con le lacrime agli occhi”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando con i cronisti durante il sopralluogo che ha effettuato a Verona, nelle aree colpite dal Nubifragio di ieri sera L'articolo Nubifragio a Verona, Zaia: “Un’autentica tragedia, città in ginocchio. Ho visto persone con le lacrime agli occhi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

