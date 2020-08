Mugnano, amministrative: presentate le liste e i quattro candidati a sindaco (Di lunedì 24 agosto 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Oggi è iniziata la campagna elettorale a Mugnano, partenza ufficialmente sancita dalla consegna delle liste dei candidati al consiglio comunale. Romina Imperatore sarà la prima donna in corsa per la ...Dopo cinque anni con il sindaco Ivo Cialdea, Bomarzo è chiamata a rinnovare il Consiglio comunale. Le liste sono tre: Cinquestelle con Patrizia Farroni come candidata sindaco, la lista civica Uguaglia ...