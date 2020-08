Morto Antonio Meneghetti: fondò la Protezione Civile e guidò gli artigiani (Di lunedì 24 agosto 2020) Antonio Meneghetti aveva 85 anni: originario di Cittadella, artigiano, guidò per anni la locale associazione di categoria. Ma sopratutto nel 1987 fondò il gruppo volontario di Protezione Civile. È Morto sabato sera, dopo una lunga malattia, lasciando un ricordo incredibile alla sua famiglia, alla sua città e alle tante persone che – con la sua … L'articolo Morto Antonio Meneghetti: fondò la Protezione Civile e guidò gli artigiani proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

s_parisi : È morto #cesareromiti. Un grande uomo d’azienda. Un manager forte, con una grande visione, coraggioso. Sfidò il s… - gigiostars : @aelledesign Antonio La Carbonara? Si buana, è bronta! LoL Ma vatti a coricare morto di sonno! - Savelli_Antonio : RT @rossa_rebecca: Questa foto è stata scattata da Javier Bauluz su una spiaggia a Tarifa, in Spagna. Mostra il cadavere di un uomo annegat… - digfilser : @PatriziaRametta @azangrillo @WRicciardi @matteosalvinimi @borghi_claudio @simo6608 @valy_s @marco_gervasoni… - fasulo_antonio : Da menzionare l'interpretazione di Romolo Valli - attore di spessore nel cinema e nel teatro morto prematuramente a… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Antonio

TorinoToday

Certamente, Antonio Conte non ricorderà questi ultimi mesi come i più felici e spensierati della propria vita. Prima le minacce di morte nei suoi confronti e della sua famiglia; poi i rapporti contras ...La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta dopo la morte di un bambino di cinque anni a Poggiomarino, in provincia di Napoli, figlio di infermieri campani che attualmente lavorano all'osped ...