Maran Genoa: risoluzione con il Cagliari e firma con i liguri. I dettagli Maran Genoa: il tecnico tratterà la risoluzione con il Cagliari e si legherà al club ligure con un contratto biennale È questione di ore, poi Rolando Maran sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. Non dovrebbero esserci intoppi tra il tecnico trentino e il club ligure in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, Maran incontrerà domani il Cagliari per trovare un accordo sulla risoluzione. Successivamente firmerà un contratto biennale fino al 2022 con il Genoa.

