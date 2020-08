Le muse incantate di Atelier Emé, tra mare e nuvole rosa (Di lunedì 24 agosto 2020) La dimensione onirica è sempre stata una delle terre d’approdo della moda, dove la creatività non ha alcun limite e dà vita a sempre nuove suggestioni e narrazioni. Ma è anche una dimensione che, in particolare durante il periodo di lockdown, è stato un rifugio di vitale importanza dove immaginare scenari e possibilità future. Tra queste, per molte future spose, c’è il matrimonio, che in migliaia hanno preferito rimandare per via delle limitazioni dovute al distanziamento sociale. Un post-porre che, per chi ancora non ha scelto il proprio abito da sposa, potrebbe persino essere positivo. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : muse incantate Le muse incantate di Atelier Emé, tra mare e nuvole rosa Vanity Fair Italia Le muse incantate di Atelier Emé, tra mare e nuvole rosa

La nuova collezione bridal per il 2021 firmata dal brand italiano è un sogno a occhi aperti. Immortalato sul surreale sfondo delle Saline della Laguna, in Sicilia. La dimensione onirica è sempre stata ...

La nuova campagna 2021 di Atelier Emé è un tributo all'Italia e alle sue bellezze

Le suggestive Saline della Laguna in Sicilia occidentale, sul litorale che collega Trapani con Marsala, fanno da sfondo agli scatti della nuova campagna Atelier Emé Sposa 2021. E' un tributo all’Itali ...

La nuova collezione bridal per il 2021 firmata dal brand italiano è un sogno a occhi aperti. Immortalato sul surreale sfondo delle Saline della Laguna, in Sicilia. La dimensione onirica è sempre stata ...Le suggestive Saline della Laguna in Sicilia occidentale, sul litorale che collega Trapani con Marsala, fanno da sfondo agli scatti della nuova campagna Atelier Emé Sposa 2021. E' un tributo all’Itali ...