Lazio, niente Auronzo per Correa e Patric: "Test sierologici alterati" (Di lunedì 24 agosto 2020) Auronzo DI CADORE, Belluno, - Stefano De Martino , direttore della comunicazione della Lazio , dichiara ai microfoni del canale tematico biancoceleste che " con noi non ci sono Patric e Correa perché ... Leggi su corrieredellosport

Possibile caso di Covid in casa Lazio. Non sono partiti per il ritiro di Auronzo di Cadore Correa e Patric. “Alterati i valori del test sierologico”, verrà effettuato un nuovo esame. La nuova stagione ..."Negli ultimi giorni ho lavorato, non ero in ferie e quando tornavo dal servizio andavo in campagna, all'orto, da solo. Non saprei". Ai medici che gli hanno chiesto dove abbia contratto il coronavirus ...