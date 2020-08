L'addio di Bocelli alla cagnolina Pallina: "Il mare ha portato via la nostra compagna di viaggio" (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il mare si è portato via la nostra compagna di viaggio”. Così Andrea Bocelli annuncia la perdita di Pallina, la cagnolina scomparsa in Sardegna negli scorsi giorni, dove il tenore si trova in vacanza insieme alla famiglia.Solo due giorni fa, l’artista aveva lanciato un appello per ritrovare il cane. “Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci”, aveva scritto Bocelli. A distanza di circa 48 ore, ... Leggi su huffingtonpost

