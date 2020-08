Kobe Bryant, il ricordo della moglie nel giorno del compleanno: "Mi manchi più di quanto possa spiegare" (Di lunedì 24 agosto 2020) In occasione del 42° compleanno di Kobe Bryant, la moglie Vanessa gli ha dedicato un commovente post su Instagram. Per il 42° compleanno di Kobe Bryant, la moglie Vanessa ha voluto dedicargli un pensiero e un ricordo, affidato a un post su Instagram. Il grande Mamba è morto il 26 gennaio 2020 per un incidente in elicottero in cui ha perso la vita anche la figlia Gianna. Questo anno terribile sarà ricordato anche per la tragica morte di Kobe Bryant, uno dei migliori giocatori di sempre dell'NBA, morto insieme alla figlia Gianna ed altri sette passeggeri quando l'elicottero sui cui viaggiava è precipitato a Calabasas prendendo fuoco. Oggi "Mamba" avrebbe compito 42 anni e la ... Leggi su movieplayer

