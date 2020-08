Kim Jong-un sarebbe in coma. Dalla Corea: “Poteri alla sorella” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’indiscrezione in questione arriva Dalla Corea del Sud. Il presidente Kim verserebbe in condizioni critiche ma non sarebbe ancora morto. In ogni caso deve essere ancora completata la successione con la sorella Kim Yo Jong. Arrivano nuove indiscrezioni che non fanno ben sperare sulla salute di Kim Jong-un. Il presidente della Corea del Nord verserebbe … L'articolo Kim Jong-un sarebbe in coma. Dalla Corea: “Poteri alla sorella” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

