Kim Jong-un è in coma, tutto il potere alla sorella. Cosa succede in Corea (Di lunedì 24 agosto 2020) Kim Jong-un sarebbe in coma. L'ennesima voce sulle condizioni del leader della Corea del Nord arriva dai media sudCoreani. Secondo Chang Song-min, uno stretto collaboratore dell'ex presidente della Corea del Sud Kim Dae-jung, il dittatore di Pyongyang sarebbe in coma. "Ma la sua vita non è finita", dice Chang Song-min secondo quanto riportato da The Korea Herald e dal Mirror. A Pyongyang, spiega, sarebbe in corso il passaggio di consegne. "Non è stata creata una struttura completa per la successione, quindi Kim Yo-Jong", sorella di Kim Jong-un, "viene portata alla ribalta perché il vuoto di potere non può durare a lungo". Le ... Leggi su iltempo

