Juventus, inizia l’era Pirlo: le prime immagini dalla Continassa (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Pirlo inizia la sua nuova avventura da allenatore della Juventus. Primo giorno di lavoro per il neo tecnico bianconero che pochi minuti fa ha fatto il suo esordio alla Continassa davanti a tanti tifosi che lo aspettavano.Juventus, primo giorno di Pirlocaption id="attachment 1011515" align="alignnone" width="400" Juventus Pirlo/captionGrande disponibilità da parte di Pirlo al suo arrivo al centro di allenamento. Diversi tifosi della Juventus lo attendevano e il neo tecnico si è fermato qualche secondo a firmare i primi autografi. Tra i primi ad arrivare alla Continassa anche Igor Tudor, vice allenatore, e il nuovo acquisto Dejan Kulusevski.Qui le prime ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : #Juve, via al raduno. Oggi alla #Continassa inizia l'era di #Pirlo, il predestinato - manerwski : Inizia l'era entusiasmo alla Juventus, riuscite a sentirla? - HCE__ : RT @Gazzetta_it: #Juve, via al raduno. Oggi alla #Continassa inizia l'era di #Pirlo, il predestinato - lazarismo : RT @Gazzetta_it: #Juve, via al raduno. Oggi alla #Continassa inizia l'era di #Pirlo, il predestinato