In caso di mancata promozione di Pirlo, la Juve avrebbe affidato la panchina a Buffon (Di lunedì 24 agosto 2020) La Juventus aveva già pronto un piano B qualora non fosse stato possibile affidare la panchina della squadra ad Andrea Pirlo, dopo l'esonero di Sarri. L'alternativa, sarebbe stata quella di affidare le redini del gruppo al portiere bianconero, Gianluigi Buffon. Lo scrive il Messaggero. "Retroscena: in caso di mancata promozione di Pirlo, la Juventus avrebbe affidato la panchina a Buffon".

