Covid, per Patric e Correa sierologico alterato: niente ritiro (Di lunedì 24 agosto 2020) Possibile caso di Covid in casa Lazio. Non sono partiti per il ritiro di Auronzo di Cadore Correa e Patric. “Alterati i valori del test sierologico”, verrà effettuato un nuovo esame. La nuova stagione è praticamente ai blocchi di partenza. Tra ieri e oggi sono iniziati i ritiri di molte squadre di Serie A: con il campionato che inizierà il prossimo 19 settembre, i giocatori avranno meno di un mese di tempo per prepararsi a rituffarsi nella prossima annata calcistica. La Lazio è partita nelle ultime ore per il ritiro di Auronzo di Cadore, ormai meta fissa dei biancocelesti per gli allenamenti estivi. Non sono con il resto dei compagni però Patric e Correa: i test sierologici del difensore spagnolo e ... Leggi su bloglive

Possibile caso di Covid in casa Lazio. Non sono partiti per il ritiro di Auronzo di Cadore Correa e Patric. “Alterati i valori del test sierologico”, verrà effettuato un nuovo esame. La nuova stagione ...

Lavoro nero e mancato rispetto delle norme anti Covid19, chiusi due locali a Grammichele

I Carabinieri della Stazione di Grammichele, coadiuvati dai colleghi del N.A.S. e del N.I.L. di Catania, hanno eseguito nell’ultimo weekend dei controlli finalizzati alla verifica sull’osservanza dell ...

