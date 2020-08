Coutinho: “Non so se l’anno prossimo giocherò ancora nel Barcellona” (Di lunedì 24 agosto 2020) Al termine del match vinto dal Bayern ha parlato Coutinho incoronato campione d’Europa con il Bayern Monaco. Philippe Coutinho tornerà al Barcellona che lo aveva prestato ai bavaresi in questa stagione. Il brasiliano, reclutato 145 milioni di euro a gennaio 2018, non sa se verrà trattenuto dai catalani: “Non ho pensato molto alla prossima stagione. Ora devo tornare a Barcellona e voglio davvero lavorare duro per avere un grande anno la prossima stagione. Non so se sarà a Barcellona, ​​ma devo tornare indietro . Foto: Sito Ufficiale Bayern L'articolo Coutinho: “Non so se l’anno prossimo giocherò ancora nel Barcellona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

