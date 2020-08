Corbo: cento poliziotti (più la Digos) per il ritiro del Napoli sono un costo importante per il Viminale (Di lunedì 24 agosto 2020) Antonio Corbo, su Repubblica, scrive che oggi comincia il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. “Una buona idea che rischia di essere realizzata male dalle gerarchie intermedie della società”. cento agenti dalle 7 alle 24 e la Digos di notte in albergo sono un costo importante per il Viminale. Ma comincia ora una prova per tutti: in emergenza Covid è possibile evitare contagi e calca, bastano le misure predisposte e i tifosi le accetteranno con senso di responsabilità? È un ritiro che chiede civiltà di contegno, guai ad esporre nella ressa i bambini, basta tifosi deliranti in assedio per un selfie. L'articolo Corbo: cento ... Leggi su ilnapolista

Il ritiro del Napoli è diverso dagli altri. Sembra preminente il marketing sulle esigenze tecniche della preparazione al campionato. In una visione di calcio futuro, non è un errore. Se la società non ...

Antonio Corbo ha parlato del ritiro del Napoli a Castel di Sangro nel suo articolo per Repubblica. Il Sindaco Angelo Caruso ha così dichiarato: "Con un giro di centomila turisti si incassano 500mila e ...

