Antonio Conte vittima di una presunta truffa: persi 30 milioni di euro (Di lunedì 24 agosto 2020) Ben 30,6 milioni di euro andati in fumo e che adesso il tecnico dell’Inter Antonio Conte starebbe cercando in ogni modo di recuperare. A raccontare l’accaduto è il quotidiano La Verità, secondo cui l’allenatore avrebbe fatto un investimento ai tempi del Chelsea, poi rivelatosi essere una truffa. Il presunto truffatore è il 54enne Massimo Bochicchio, titolare di diverse società di investimento in Inghilterra. Ora la corte commerciale inglese ha imposto il congelamento di 61,4 milioni di euro per l’imprenditore italiano. Secondo il giudice britannico Dave Foxton, Bochicchio avrebbe portato avanti una truffa, a danno di otto persone, tramite la sua società Kidman, promettendo ... Leggi su tpi

