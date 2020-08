Antonella Elia relax prima del GF Vip | Mare e sorriso per sfidare le critiche (Di lunedì 24 agosto 2020) La nuova opinionista del reality di Mediaset, Antonella Elia si gode il relax prima del GF Vip. Scattato il count down per l’inizio del reality di canale 5, in programma per lunedì, 14 settembre 2020 e intanto la nuova opinionista Antonella Elia è in relax prima del GF Vip. Così si lascia immortalare in gran … L'articolo Antonella Elia relax prima del GF Vip Mare e sorriso per sfidare le critiche proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

