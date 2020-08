Afragola, fiaccolata e sfilata di moto non autorizzate per ricordare Antonio: è polemica (Di lunedì 24 agosto 2020) Sembra il finale della “Paranza dei bambini” e invece è una scena accaduta realmente ad Afragola. Decine e decine di moto con a bordo due, tre, o anche quattro ragazzi – tutti rigorosamente senza casco o mascherina – sfrecciano per le strade della città a tarda sera. Il motivo? Commemorare – ricordando la sua passione … L'articolo Afragola, fiaccolata e sfilata di moto non autorizzate per ricordare Antonio: è polemica Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

