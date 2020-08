Verona,'fiumi' di grandine in città, 500 alberi giù (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - Verona, 23 AGO - Strade come 'fiumi' di grandine a Verona, e oltre 500 alberi abbattuti dalla forza del vento , secondo il primo conteggio del fortissimo nubifragio che ha colpito il capoluogo ... Leggi su corrieredellosport

