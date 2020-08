Stiria, Rossi: 'Senza freni è la paura più grande, noi in difficoltà' (Di domenica 23 agosto 2020) Gara difficile per Valentino Rossi e la Yamaha, con il 9° posto nel GP di Stiria del pesarese, in una corsa in cui il compagno Vinales si è dovuto lanciare a terra dalla moto, in piena staccata, per ... Leggi su gazzetta

dinoadduci : Rossi: 'Senza freni è la paura più grande, Yamaha in difficoltà' - Spiralwavemood : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Stiria #Rossi: 'Senza #freni è la paura più grande, Yamaha in difficoltà' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Stiria #Rossi: 'Senza #freni è la paura più grande, Yamaha in difficoltà' - Gazzetta_it : #MotoGP #Stiria #Rossi: 'Senza #freni è la paura più grande, Yamaha in difficoltà' - solonews1011 : RT @gponedotcom: GP Stiria: vittoria di Oliveira e KTM, Miller 2°, Pol Espargarò 3°: Dopo la bandiera rossa per l'incidente di Vinales, il… -