Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. In isolamento per due settimane, da domani test ai calciatori (Di domenica 23 agosto 2020) positivo al Covid . Il tecnico del Bologna è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto al suo rientro a Bologna. Lo rende noto il Bologna. Mihajlovic è asintomatico , resterà in ... Leggi su leggo

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - marcoconterio : ??Sinisa #Mihajlovic tecnico del #Bologna è positivo al #Covid_19. Asintomatico è in isolamento. @TuttoMercatoWeb - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Asintomatico, resterà in isolamento #ANSA - LinoMantero : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid dopo la vacanza in Sardegna - effe1312 : Pure?????!!!! Forse gliene ho tirate un po’ troppe. Auguri #Sinisa. @Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus: 'A… -