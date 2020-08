Rinnovo Ibrahimovic, i rossoneri non vogliono aspettare troppo (Di domenica 23 agosto 2020) . Il raduno è l’ora X: lo svedese rimarrà a Milano nella prossima stagione? Il Milan non vuole più aspettare Zlatan Ibrahimovic. La società – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, sta cercando di capire quali mosse verranno attuate nelle prossime ore. Il momento decisivo sarà il raduno: il Milan vuole aspettare, ma non troppo. Le parti restano vicine, ma è davvero difficile chiudere il tutto nel giro di 24 ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

