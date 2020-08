Premio Fantastichini 2020 a d’Ambra e Di Napoli (Di domenica 23 agosto 2020) Il Premio Ennio Fantastichini 2020 assegnato a Ileana d’Ambra e Francesco Di Napoli per le interpretazioni in “Favolacce” e “La paranza dei bambini” Ileana d’Ambra, per la sua interpretazione in “Favolacce”, e Francesco Di Napoli, per il suo ruolo ne “La Paranza dei bambini”, hanno vinto il Premio Ennio Fantastichini 2020. Nei giorni scorsi la premiazione in Piazza… L'articolo Premio Fantastichini 2020 a d’Ambra e Di Napoli Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Giovanissimi del cinema Italiano scelti tra i film finalisti: "Gli Anni Più Belli" di Gabriele Muccino, "La paranza dei Bambini" di Claudio Giovannesi e "Favolacce" di Damiano ...

Ileana D’Ambra e Francesco Di Napoli vincono il Premio Ennio Fantastichini per attori emergenti

Ileana D’Ambra, per la sua interpretazione in “Favolacce” di Damiano e Fabio D’Innocenzo, e Francesco Di Napoli, per il suo ruolo nel film “La Paranza dei Bambini” di Claudio Giovannesi, hanno vinto l ...

