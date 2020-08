Perde due figli in pochi giorni, il dramma di Larry King: “Nessun genitore dovrebbe mai seppellire un figlio” (Di domenica 23 agosto 2020) Classe 1933, Larry King è uno storico giornalista americano – noto soprattuto per aver condotto per 25 anni sulla CNN il talk show notturno Larry King Live. E se per tutti il 2020 è un anno un po’ funesto (basti pensare alla contigenza coronavirus, che ha toccato – chi più chi meno – tutti quanti) … L'articolo Perde due figli in pochi giorni, il dramma di Larry King: “Nessun genitore dovrebbe mai seppellire un figlio” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

