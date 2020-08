Patente, foglio rosa ed esami: ecco tutte le nuove scadenze (Di domenica 23 agosto 2020) Patente, foglio rosa e licenza professionale: le nuove scadenzePatenti di guidafoglio rosaMezzi pesanti: carta di qualificazione del conducenteAttestazioni sanitariePatente, foglio rosa e licenza professionale: le nuove scadenzeTorna suLe patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio al 30 dicembre 2020 sono prorogata fino al 31 dicembre 2020. Proroga di 7 mesi per le patenti per condurre fuori dai confini nazionali. La proroga investe anche il foglio rosa: quelli già rilasciati e in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 saranno prorogati fino al 13 gennaio 2021.Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla Direzione Generale della ... Leggi su studiocataldi

