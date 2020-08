Pasta frolla all’arancia una base davvero deliziosa! (Di domenica 23 agosto 2020) Volete preparare una crostata o dei biscotti che abbiano un sapore particolare? Ecco di seguito la ricetta per fare una deliziosa Pasta frolla all’arancia. Ingredienti per fare la Pasta frolla all’arancia avrete bisogno di: 300 grammi di farina di tipo 00 150 grammi di zucchero bianco da tavola 120 grammi di burro (freddo da frigorifero) 5 grammi di lievito per i dolci vanigliato 1 uovo intero 1 arancia biologica (vi servirà la sua buccia e 60 ml del suo succo) Un tuorlo Le dosi indicate sono per 6 persone. In commercio per evitare gli sprechi, esistono i brick contenenti i tuorli o gli albumi già separati. La quantità di scorza dell’arancia utilizzata nella ricetta, varia a seconda dei vostri gusti personali. Come fare la Pasta frolla ... Leggi su pianetadonne.blog

Si cerca sempre una soluzione più light alla classica pasta frolla burrosa. Che, per intenderci, è buonissima… Una variante che non richiede rinunce al gusto è quella di usare l'olio extravergine d'ol ...

Per ottenere dei biscotti che sanno d'estate e di dolcezza non ci resta che regalarvi la ricetta di questi biscotti di fichi dal cuore morbido ricoperti di pasta frolla fragrante. Una preparazione ...

