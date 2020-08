MotoGp – La Suzuki non ci sta, Brivio è una furia dopo il Gp di Stiria: “non capisco cosa combina la direzione gara” (Di domenica 23 agosto 2020) Polemiche al termine del Gp di Stiria: Miguel Oliveira ha conquistato la sua prima vittoria nella categoria regina, lasciandosi alle spalle Jack Miller e Pol Espargarò. Quarto posto invece per Mir, deluso per la mancata penalizzazione allo spagnolo della KTM, finito sul verde nell’ultimo giro. Mirco Lazzari gp/Getty Images“Non riesco a capire cosa stia combinando la direzione gara, c’è un regolamento che parla chiaro, se all’ultimo giro un pilota esce fuori dallimite della pisdta, sulla zona verde, viene penalizzato. ggi chissà perchè, siamo in austria a casa della red bull, c’era una ktm che è andata oltre la linea e ancora non hanno preso una decisione a riguardo. Dovremmo salire sul podio. Per via della situazione covid non è possibile ... Leggi su sportfair

Il centauro della KTM Miguel Oliveira ha vinto uno spumeggiante Gran Premio di Stiria. A sorpresa il pilota portoghese si è imposto in volata sul ducatista Jack Miller, secondo, e sul compagno di marca Pol Espargarò.

